Министр культуры Литвы о ситуации в Запишкисе: это очень агрессивное решение

"Это очень агрессивное решение, разрушающее ландшафт (...), избранный способ решения с точки зрения министерства неприемлем", – заявил министр в среду в сейме на заседании Комитета по делам культуры.

Он также сказал, что инициирует проверку в Каунасском отделении Департамента по делам культуры и будет искать правовые возможности изменить реализуемый проект.

"Я считают что так, как сейчас, не может быть", – сказал Кветкаускас.

В последние дни в публичном пространстве распространились фотографии реновации пространства рядом с готическим храмом. На них видно, что на части территории, где раньше находилась трава, залита бетонная площадка. Этим в социальных сетях возмущались некоторые архитекторы, экологи и политики.

Обновление территории вокруг храма финансирует Министерство сельского хозяйства и самоуправление. Стоимость этого проекта достигает 850 000 евро, из которых 200 000 евро выделило министерство, оставшуюся часть - муниципалитет.

Католический храм Св. Иоанна Крестителя, построенный в XVI веке в Запишкисе, является одним из наиболее значительных архитектурных готических памятников в Литве. Этот костел находится под охраной государства.