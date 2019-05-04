Награды за развитие сотрудничества между Литвой и Польшей по случаю Дня Конституции 3 мая в Вильнюсе вручила посол Польши в Литве Уршула Дорошевска.
Среди награжденных - дипломат Дайнюс Юнявичюс, искусствоведы Кястутис Куйзинас, Хельмутас Шабасявичюс, глава Литовской национальной филармонии Рута Прусявичене, бывший министр культуры Йонас Ючюс, поэт и бывший министр образования Корнелиюс Платялис, писатель Геркус Кунчас, журналистам Виргиниюсу Савукинасу, Донатасу Пуслису и другим.
Поздравляя награжденных, У. Дорошевска отметила, что 228 лет назад поляки и литовцы приложили огромные усилия для модернизации совместного государства.
"3-го мая 1791 года в Варшаве сейм Польши и Литвы принял Конституцию. Это был первый в Европе и второй в мире основной закон, регулирующий государственный строй. Это было высшее право Речи Посполитой – тогда так называлось государство Польского Королевства и Великого Княжества Литовского, в котором проживало много народов. Конституция сразу же была переведена на литовский язык", – сказала посол.
По ее словам, Польша и Литва сохраняют стратегическое партнерство и надеются, что важные для общины поляков Литвы вопросы будут решены.
"Эти вопросы должны быть решены, чтобы больше никогда не служили нашим врагам в отравлении отношений Польши и Литвы", – подчеркнула она.
Конституция Республики обоих народов от 3 мая 1791 года является первой современной письменной конституцией в Европе и второй письменной конституцией в мире, после вступившей в силу в 1789 году Конституции США.
В Польше день Конституции Речи Посполитой - один из самых больших государственных праздников, но в Литве эта годовщина до сего дня не была однозначной, так как немало жителей Литвы полагают, что конституция сузила государственность Великого Княжества Литовского. Последний король Республики обоих народов Станислав II Август Понятовский этим документом стремился реформировать политику государства, оказавшегося на пороге исчезновения и сохранить независимость.
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