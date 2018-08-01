"Был слёт партии, у людей была возможность обменяться мнениями - без сомнения, внутри чувствуется большая поддержка нынешнего премьер-министра. Но, прежде всего, сам премьер должен определиться и объявить о своём решении. Я пока не слышу, чтобы кто-то внутри партии идентифицировал себя в качестве кандидата", - сказал В.Синкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas в среду.
Он говорит, что кандидата должен утвердить партийный съезд, но его дата ещё не объявлена.
Согласно последнему опросу, проведенному Spinter tyrimai в июне, С.Сквярнялис занял бы четвёртое месте в президентской гонке - за него готовы голосовать 6,3% респондентов.
Первое место в опросах пока занимает экономист Гитанас Науседа, второе - мэр Каунаса, основатель общественного движения Vieningas Kaunas и бизнесмен Висвалдас Матиешайтис, на третьей позиции - представитель СО-ХДЛ, бывший дипломат Вигаудас Ушацкас.
Президентские выборы состоятся в мае следующего года.
Синкявичус: крестьяне на президентских выборах видят только Сквернялиса (1)
Союз аграриев и "зелёных" Литвы (САЗЛ) на президентских...
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (61)
Члены парламентской фракции Союза...
Найдены останки партизана Альбинаса Иванаускаса (14)
Археологи нашли в Вильнюсе , на Сиротском кладбище на...
Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (19)
Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...
Картина у парламента удручает, но ситуация в скором времени не изменится (11)
Редакция портала DELFI получила письмо читателя: мужчина...
TOP новостей
Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (19)
Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...
Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (61)
Члены парламентской фракции Союза...
Ради заработка предприниматели в Литве нарушают закон (4)
Полгода назад в Литве вступили в силу поправки к...
Радует цена на горючее? Это ненадолго (2)
С 1 января 2015 г. Литва стала 19-м членом еврозоны. С тех...
Из Литвы в Украину завезли 51 тысячу "евроблях" (1)
Издание Opendatabot опубликовало данные от Налоговой...