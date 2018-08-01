"Был слёт партии, у людей была возможность обменяться мнениями - без сомнения, внутри чувствуется большая поддержка нынешнего премьер-министра. Но, прежде всего, сам премьер должен определиться и объявить о своём решении. Я пока не слышу, чтобы кто-то внутри партии идентифицировал себя в качестве кандидата", - сказал В.Синкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas в среду.

Он говорит, что кандидата должен утвердить партийный съезд, но его дата ещё не объявлена.

Согласно последнему опросу, проведенному Spinter tyrimai в июне, С.Сквярнялис занял бы четвёртое месте в президентской гонке - за него готовы голосовать 6,3% респондентов.

Первое место в опросах пока занимает экономист Гитанас Науседа, второе - мэр Каунаса, основатель общественного движения Vieningas Kaunas и бизнесмен Висвалдас Матиешайтис, на третьей позиции - представитель СО-ХДЛ, бывший дипломат Вигаудас Ушацкас.

Президентские выборы состоятся в мае следующего года.