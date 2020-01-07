Таблички с зелеными стрелками в Литве были отменены с 1 января, однако муниципалитеты уверяют, что в результате увеличились заторы.
Пожела после встречи сказал, что министерство обсудит с муниципалитетами конкретные места, где вернут таблички.
"Это хорошая новость для участников движения, министерство представит правительству проекты определенных законов, в которых предложат вернуть таблички на год. Мы обсудили и возможный механизм – комиссии по безопасности движения при муниципалитетах обсудят, где нужны такие стрелки,укажут конкретные места, потом эти решения согласуют с муниципалитетом", – сказал Пожела.
Наркевич сказал, что проект могут представить правительству 8 января.
"Мы планируем завтра, надеемся, будет понимание со стороны премьер-министра, и действие табличек продлят", – сказал министр.
"Кто регламентирует, где будут эти стрелки, которые отменили. Муниципалитет готовит предложение – комиссия по безопасности движения, с разрешения министерства стрелки могут вернуть на проблемных перекрестках", – сказал Наркевич.
"Это процесс, во время которого оценят процесс регулирования, дополнительные факторы, где можно что-то поменять, а где останется эта табличка надолго в силу объективных причин", - сказал он.
Пожела сказал, что процесс возвращения стрелок должен быть быстрым, если правительство 8 января пример необходимое решение, на следующий день муниципалитеты уже могут представить свои предложения.
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