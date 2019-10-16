"В будущем это неизбежно. Что касается налога на регистрацию автомобиля, снижения стоимости имущества при назначении налога на недвижимость, то это сигнал для жителей, чтобы они учли - в будущем содержание авто будет стоить дороже.

Что касается недвижимости, то если доходы у человека ограничены, а он выбирает дорогой вариант, то придется платить налог. Я думаю, у жителей есть время на подготовку к принятию долгосрочных решений. Перед тем как их принимать, надо оценить - в будущем появится всеобщий налог на недвижимость. Это первый шаг, но важный, кто-то должен был его сделать", – сказал Шапока.

В среду правительство Литвы одобрило проект Минфина о налоге на недвижимость. Далее этот вопрос рассмотрит парламент.

Напомним, что Минфин подготовил проект закона о расширении налога на недвижимость. Предлагают снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог будут платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планируется, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами облагаться не будет. 0,5% будут платить за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% будут платить за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% будут платить за часть стоимости превышающую 500 000 евро.