"Сама дискуссия возникла ранее, как реакция на то, что немало стран уже предприняли такую возможность. Таким правом можно воспользоваться только в самом крайнем случае, если цены на товары первой необходимости будут расти очень быстро. Такое право у правительства будет, но, я надеюсь, им не придется воспользоваться", – сказал в интервью Žinių radijаs Шапока.
Он сказал, что оценивает подорожание корзины самых необходимых продуктов как временное явление.
"Я оцениваю это как кратковременный эффект, поскольку были сбои с поставками. Я думаю, что ситуация стабилизируется, и правительству не придется регулировать цену", – сказал Шапока.
На заседании в среду правительство одобрило регулирование цен на самые необходимые товары в случае крайней необходимости. Президент Гитанас Науседа сказал, что регулирование цен - не лучший способ обеспечения постоянных цен.
"Если мы беремся замораживать цены или регулировать их, продукты, цены на которые будут регулироваться, пропадут с прилавков", – сказал Науседа.
Литва уже договорилась с международными финансовыми ведомствами о крупном кредитовании по разумной цене, сообщил Шапока.
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