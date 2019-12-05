Министр финансов Литвы о забастовке ВУ: нас втягивают в дебаты, посвященные выборам ректора

"Отношения университета с организациями, представляющими интересы его работников - их внутреннее дело. Поэтому не хочу поднимать эту тему, похоже, нас втягивают в дебаты по случаю выборов ректора, поскольку сейчас на эту тему высказываются все кандидаты", – сказал в интервью Žinių radijаs Шапока.

По словам министра, сфера образования должна быть приоритетной, но без реформ денег не будет хватать.

"Я имею в виду реформу сети на всех уровнях образования. Все международные организации, Госконтроль уже столько раз высказывались о том, что эти сети у нас самые роскошные. При том, что количество студентов сократилось в два раза, детей – в два раза, на всех уровнях произошли лишь косметические перемены, у мы самую большую часть средств выделяем на содержание зданий, а не на зарплаты... Этих денег на самом деле немало", – сказал Шапока.

По его словам, не видно, чтобы община в сфере образования поддерживала инициативы по улучшению эффективности.

"Зарплаты на самом деле должны быть намного больше, но у нас до сих пор не решена проблема нищеты, вопрос социального разобщения пенсионеров, капкан средних доходов – таких проблем в Литве немало и каждый должен их решать в своей сфере. Если мы просто требуем дополнительные средства, то возможности всегда ограничены, а если ограничимся акциями перед принятием бюджета, то бюджет на один год все проблемы точно не решит", – сказал Žinių radijаs министр финансов.

Напомним, что профсоюз работников вузов передал правительству Литвы требование выделить в бюджете на 2020 г. средства на повышение зарплат научным работникам и ученым хотя бы на 1/5 часть. Также требуют сформулировать и принять ясную стратегию финансирования системы высшего образования.