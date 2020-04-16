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Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что уровень безработицы будет расти. Но, по его словам, этот рост не будет очень быстрым.
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы прогнозировали рост безработицы с учетом нынешней ситуации. Сейчас статистика нас несколько вводит в заблуждение, поскольку много людей впервые зарегистрировались, например, до этого были самозанятыми, а сейчас ограничена возможность их деятельности. Если взглянуть на компании, работавшие до карантина, мы видим, что чистый результат, сколько людей уволили, а сколько приняли, показывает не слишком быстрый темп роста и составляет около 10 000", – сказал в интервью Žinių radijas министр.

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По его мнению, число безработных будет расти.

"Я думаю, уровень безработицы будет продолжать расти. Я надеюсь, что большого количества не будет, поскольку сохранение рабочих мест - одно из приоритетов правительства в данное время. Я призываю бизнес подумать о будущем, ведь сохранение работников после окончания пандемии позволит, (...) быстрее вернуть конкурентоспособную позицию и вернуться к нормальной деятельности", – сказал министр.

Глава Службы занятости Инга Балнаносене ранее сказала, что в Литве уровень безработицы составляет 10,4%.

В феврале он был 9,4%. Карантин в Литве действует с 16 марта.

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