"Есть учреждения здравоохранения, где умирают все пациенты, доставленные туда с инфарктом миокарда, то есть стопроцентная смертность в течение тридцати дней после попадания в такое учреждение. И есть такие учреждения, которые действуют эффективно и смертность после инфаркта миокарда в течение 30 дней составляет всего 7,42%", - заявил во вторник в сейме министр при рассмотрении реформы здравоохранения.
Он также пояснил, что необходимо одобрить выдвигаемый правительством проект законов, который предоставит министру полномочия устанавливать сеть государственных больниц, требующуюся для обеспечения необходимой медицинской помощи.
Во вторник сейм во втором чтении одобрил проект. За него проголосовали 59 депутатов, "против" были 22, 26 воздержались. Окончательное третье голосование по проекту планируется на этой неделе.
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