Министр экономики Литвы предложила торговым сетям ограничить ассортимент товаров

"Представители малого бизнеса, которые торговали промтоварами, могут продавать свои товары по интернету и осуществлять доставку или выдавать товары в пункте выдачи. Эти пункты могут находиться рядом с магазинами. Торговля не запрещена, просто не должно быть контакта.

Я призвала крупные сети добровольно ограничить ассортимент товаров, чтобы снизить поток покупателей. Мы сказали, что и без того поток покупателей снизился на 40%, мы продолжаем переговоры, чтобы уменьшить кризис", – сказала Армонайте.

На вопрос, ассортимент каких товаров должен быть ограничен, министр сказала, что все должно быть в пределах разумного и можно опираться на опыт других стран. "В рамках здравого смысла. Людям нужны гигиенические товары", – заметила она.

"Мне кажется, лучше добровольно ограничить, чем ждать, что кто-то укажет сверху", – прибавила министр.

На вопрос, как это можно сделать, она ответила: "В некоторых странах используют СТОП-ленту. Есть много магазинов, где продают продукты, но другие товары недоступны, находятся за заграждением".

На вопрос о магазинах Senukai и Depo, которые работают, открыв продуктовые отделы, Армонайте ответила: "Я была в нескольких таких магазинах, там продают в основном продукты, не было признаков злоупотребления. Доски или что-то еще не купишь. Видимо, эти их отделы могут работать", – сказала она.

Президент Литовской торговой ассоциации Рута Вайнене сказала Delfi, что каждая торговая сеть примет решение по этому вопросу самостоятельно. Она не совсем согласна с предложением Армонайте, поскольку в регионах, например, только в таких сетевых магазинах жители и могут купить "зубную пасту".

Вайнене заверила, что регулирование со стороны правительства, какие товары можно продавать, а какие нет, было бы неразумным решением, поскольку в других странах таких примеров практически нет.

"Больше всего надо думать о покупателях, которые находятся в напряжении. Если они испугаются какого-то ограничения ассортимента, то снова ринутся в магазины", – заметила она, сказав, что поток покупателей и без того сильно сократился, местами на 40%.

Представители торговых сетей Lidl и Norfa указали, что обсудят это предложение. Представители Rimi не будут его обсуждать, а представители Iki сказали, что их ассортимент - в основном продукты питания.