Министр экологии: пресной воды в Литве достаточно, но угроза – истощение поверхностных вод

Между тем поверхностные воды истощены, и если уровень воды в реке Нярис упадет до критической отметки, поставив под угрозу всю экосистему, придется обращаться к Беларуси с просьбой выпустить чуть больше воды в низовья, говорит литовский министр.
"Если говорить о пресной воде, тех ресурсах, то у нас их достаточно, мы не видим изменений в подземных слоях пресной воды, однако если говорить о поверхностных водах и некоторых водозаборах, мощности которых невелики, то им нужно время для наполнения, мы видим угрозу, и особенно в случае с Каунасом", – сказал К. Мажейка в четверг радиостанции Ziniu radijas.
В связи с тем, что из-за жары в Литве сильно выросло потребление воды, в крупных городах начались проблемы с водоснабжением: в Вильнюсе и Каунасе местами упало давление воды, у части жителей Каунаса вообще нет воды.
Врио гендиректора каунасского предприятия водоснабжения Kauno vandenys Рамунас Шульскис в среду подтвердил BNS, что перебои с водоснабжением ощущает на себя около тысяч жителей Каунаса. По его словам, жителей, у которых совсем нет воды, компания обеспечит питьевой водой, разлитой в пластиковую тару.
По словам К. Мажейки, проблема заключается в том, что некоторые водозаборы не получили должного обновления, поэтому у них недостаточно мощностей удовлетворять возросшую потребность в воде.
Между тем ситуация с поверхностными водами проблематичная, отмечает министр.
"Если вы видели, и в Вильнюсе река Нярис обмелела, и здесь следует заметить, что Беларусь, где под Минском имеется огромный резервуар воды, из которого обеспечивается водой весь Минск, осуществляет постоянный надзор за этим резервуаром, чтобы поддерживать (уровень) воды, и мы видим, что они выпустили в низовья очень мало воды. Обмеление было на метр, слава богу, в эти дни мы заметили на границе повышение", - сказал К. Мажейка.
"В худшем случае мы готовы обратиться к Беларуси, чтобы они выпустили чуть больше воды", - подтвердил министр.
По словам специалистов Литовской гидрометеорологической службы, из-за установившейся жары уровень воды в реках страны упал заметнее обычного в июне, самая опасная ситуация отмечается в реке Нярис в районе Вильнюса, где уровень воды сейчас должен быть как минимум на метр выше.
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