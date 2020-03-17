Министр: для возвращения литовцев из Валенсии и Тенерифе заказаны 4 рейса

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Для возвращения литовских граждан, застрявших в Валенсии и Тенерифе по причине карантина, заказаны четыре чартерных рейса – два из Валенсии и два из Тенерифе.
Об этом во вторник сообщил в сейме журналистам министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич.
По его словам, из Тенерифе можно будет вернуться в среду, а из Валенсии – в четверг.
За эти рейсы пассажирам придется заплатить самим.
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