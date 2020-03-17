aA
Для возвращения литовских граждан, застрявших в Валенсии и Тенерифе по причине карантина, заказаны четыре чартерных рейса – два из Валенсии и два из Тенерифе.
Министр: для возвращения литовцев из Валенсии и Тенерифе заказаны 4 рейса
© Mindaugas Milinis

Об этом во вторник сообщил в сейме журналистам министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

По его словам, из Тенерифе можно будет вернуться в среду, а из Валенсии – в четверг.

За эти рейсы пассажирам придется заплатить самим.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Плохие новости для находящихся за границей: проживание и возвращение придется оплачивать за свой счет (36)

"Только в критическом случае люди могут рассчитывать,...

Пограничники из-за карантина не выпустили из Литвы 107 человек, не впустили - 341 (1)

После закрытия литовской границы в понедельник из-за...

Глава МИД: две тысячи граждан не могут вернуться в Литву (25)

Около 2 тысячи граждан Литвы информировали...

TOP новостей

В Литве установлены еще 3 случая коронавируса, общее число – 21 (29)

Во вторник в Литве были выявлены еще 3 случая...

Плохие новости для находящихся за границей: проживание и возвращение придется оплачивать за свой счет (36)

"Только в критическом случае люди могут рассчитывать,...

Карантин в Вильнюсе: как работают автосервисы, что творится на рынках, и что люди делают в магазинах (30)

Даже в условиях карантина в связи с угрозой...

Планируете визит в поликлинику? Что надо знать (36)

Только на самом деле неотложная помощь, тщательно...

В Литве действует карантин: какие требования распространяются на похороны (7)

После того как в Литве объявили карантин в связи с...

|Maža didelių žinių kaina