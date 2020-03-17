Министр: для возвращения литовцев из Валенсии и Тенерифе заказаны 4 рейса

Об этом во вторник сообщил в сейме журналистам министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

По его словам, из Тенерифе можно будет вернуться в среду, а из Валенсии – в четверг.

За эти рейсы пассажирам придется заплатить самим.