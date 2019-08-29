"Относительная бедность, безусловно, может быть решена, если бы мы вложили гораздо больше денег, и для этого есть предпосылки, потому что вся базовая пенсия перенесена в государственный бюджет, и именно базовая пенсия, это та пенсия, которую получают все. (...) Если мы хотим бороться с бедностью, нам нужно повысить базовую пенсию", - заявил Кукурайтис в четверг радио Ziniu radijas.

"Европейский опыт показывает, что если мы хотим иметь большие пенсии, то должны профинансировать её за счёт других налогов, не только налогов с заработной платы, как это делается в Литве, но и с других", - добавил он.

По словам министра, хотя за последние несколько лет пенсии росли, темпы роста не такие быстрые, как рост заработной платы, а пенсионеры становятся ещё беднее.

"Когда начнёт снижаться рост заработной платы, пенсии их нагонят, а относительная бедность сравняется с работающими. Но пока у нас черта относительной бедности находится на том же уровне, что и средняя пенсия, это означает, что половина пенсионеров находится ниже черты относительной бедности, и это является проблемой. Мы не сможем решить эту проблему без увеличения финансирования", - акцентировал министр.