Сейчас специалисты министерства оценивают, как сказалась бы на популяции этих редких птиц остановка проекта.

"Я обратился, чтобы, оценили последствия остановки проекта. Остался лишь последний этап – ведут исследование, оценку. Мы видим, что денег на охрану окружающей среды не хватает, на другие меры, тем более, что ученые установили - на грани вымирания миллионы видов, а мы на один вид выделяем такие деньги", – сказал Мажейка.

Стоимость проекта, который осуществляют несколько лет – 4.097 млн., из них 3.072 млн. евро выделили из фондов ЕС, 1.024 млн. евро – из бюджета Литвы. Проект осуществляет Балтийский форум охраны окружающей среды.

В этой неправительственной организации работал бывший министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас, которого оппозиция критиковала за выделение средств своему бывшему месту работы. Министр уверял, что там уже не работает, а в принятии решения он не участвовал.

В начале мая Балтийский форум охраны окружающей среды сообщил, что в этом году в Жувинтском резервате зафиксированы три вернувшихся сюда вертлявой камышовки, которых в прошлом году привезли из Беларуси.

Вертлявые камышовки в ХХ веке стали исчезать из-за активной сельскохозяйственной деятельности, не осталось мест их обитания.