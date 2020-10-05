"COVID-19 затронул около 10% всех школ. В системе общего образования почти полторы тысячи детей на изоляции, это немного, они составляют 0,4% всех школьников. Таких учителей около 110", – сказал в понедельник министр в интервью радиостанции LRT.
По данным министра на утро понедельника, COVID-10 заболел 91 ученик и 31 учитель.
"Все эти случаи в очагах, особенный рост сейчас отмечается в Расейняй, Шяуляй, Радвилишкис", – отметил он.
А. Монкявичюс сказал, что установлено всего несколько случаев заражения в школе, чаще всего ученики и школьники заражаются в другом окружении.
По данным министра, в высших школах положение лучше.
"В Университетах меньше объемы, число зараженных студентов очень невелико, ни в одном университете оно не достигает десяти, – сказал он. – Больше всего болеющих в Вильнюсском техническом университете им Гедиминаса, в Каунасском технологическом университете и Университете им. Витаутаса Великого, но там, четыре, пять, шесть студентов, в некоторых – по одному, по два".
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