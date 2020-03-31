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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во вторник обещает упростить алгоритм выяснения, когда наступает выздоровление заболевшего коронавирусом человека.
Министр: человек считается здоровым после 37 дней с начала заболевания
© AFP / Scanpix

"Сегодня будет подписан алгоритм, его можно будет широко применять, он учитывает практику других стран", – сказал министр.

По его словам, одна из возможностей - считать человека здоровым через 37 дней после постановки диагноза, если у него нет никаких симптомов, в таком случае не надо делать тестирование.

"Даже если тест не выполнен, на 37 день человека можно считать здоровым, когда у него нет никаких симптомов. Это довольно длительный срок", – сказал Верига.

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По словам министра, приоритет тестирования на стороне возможно заболевших людей.

"Приоритет у тех, кого надо обследовать, поставить диагноз", – заметил Верига. Сейчас, чтобы подтвердить факт выздоровления у пациентов дважды берут образцы на анализ.

В Литве от коронавируса выздоровели 7 человек. Всего зарегистрировано 533 случая COVID-19 и 7 смертей.

ru.DELFI.lt
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