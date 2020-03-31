Министр: человек считается здоровым после 37 дней с начала заболевания

"Сегодня будет подписан алгоритм, его можно будет широко применять, он учитывает практику других стран", – сказал министр.
По его словам, одна из возможностей - считать человека здоровым через 37 дней после постановки диагноза, если у него нет никаких симптомов, в таком случае не надо делать тестирование.
"Даже если тест не выполнен, на 37 день человека можно считать здоровым, когда у него нет никаких симптомов. Это довольно длительный срок", – сказал Верига.
По словам министра, приоритет тестирования на стороне возможно заболевших людей.
"Приоритет у тех, кого надо обследовать, поставить диагноз", – заметил Верига. Сейчас, чтобы подтвердить факт выздоровления у пациентов дважды берут образцы на анализ.
В Литве от коронавируса выздоровели 7 человек. Всего зарегистрировано 533 случая COVID-19 и 7 смертей.
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