Министр: человек считается здоровым после 37 дней с начала заболевания

"Сегодня будет подписан алгоритм, его можно будет широко применять, он учитывает практику других стран", – сказал министр.

По его словам, одна из возможностей - считать человека здоровым через 37 дней после постановки диагноза, если у него нет никаких симптомов, в таком случае не надо делать тестирование.

"Даже если тест не выполнен, на 37 день человека можно считать здоровым, когда у него нет никаких симптомов. Это довольно длительный срок", – сказал Верига.

По словам министра, приоритет тестирования на стороне возможно заболевших людей.

"Приоритет у тех, кого надо обследовать, поставить диагноз", – заметил Верига. Сейчас, чтобы подтвердить факт выздоровления у пациентов дважды берут образцы на анализ.

В Литве от коронавируса выздоровели 7 человек. Всего зарегистрировано 533 случая COVID-19 и 7 смертей.