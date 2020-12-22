"Если в семье 2-3 ребенка, одному из родителей трудно о них позаботиться – мы говорим об этом. Мы считаем, что в таких случаях больничный смогут взять оба родителя. Пока окончательное решение не принято, но такие планы есть", – сказала LRT Шюгждинене.
Она обещала менять порядок так, чтобы выплаты получали и работающие на дому родители детсадовцев – пока такие больничные полагаются только родителям учеников 1–4 классов.
"С 1 января – да, немного подкорректируем порядок", – обещала министр. Она надеется, что муниципалитеты выплатят надбавки за работу в время карантина воспитателям детских садов, заметив, что "большинство находит на это деньги".
"Мы считаем, что муниципалитеты могли бы и должны найти деньги на выплату премий", – считает Шюгждинене.
По решению правительства, начальная школа с 4 января будет работать удаленно.
Шюгждинене обещает вернуться к этому вопросу раньше, "если ситуация улучшится".
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