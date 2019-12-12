"Это тот же вариант, который предлагало Министерство охраны окружающей среды и правительство. Неважно, сколько проедет автомобиль - 5000 или 10 000 км, я думаю, он в любом случае будет загрязнять окружающую среду. Это и масло, и другие детали, и расходы на производство. Наше главное стремление и цель - не только снижать количество выбросов CO2, но и пресечь ввоз в Литву старых, загрязняющих окружающую среду автомобилей", – сказал Мажейка.
По словам министра, литовцы дешево скупают старые дизельные автомобили, а потом продают в Литве.
"На Западе некоторые города даже запрещают въезд мощных дизельных автомобилей... Это значит, что люди от них просто отказываются и продают дешевле, чем менее вредные для окружающей среды автомобили, поэтому скупщики и берут дешевые, а люди у нас их покупают. Много людей ездит на мощных автомобилях, это вызывает озабоченность", – сказал Мажейка.
"Когда видишь в городе внедорожники, это кажется странным", – сказал министр.
Напомним, что 11 декабря парламентский Комитет по бюджету и финансам одобрил предложение, связанное с введением налога на регистрацию автомобиля. Предлагается отложить этот вопрос до апреля 2020 года. Также предлагается не облагать этим налогом исторические автомобили (старше 30 лет).
Ранее правящие предлагали платить за регистрацию загрязняющего окружающую среду автомобиля один раз, а сейчас предлагается платить налог при каждой перерегистрации. Минимальный налог - 13,5 евро, максимальный – 540 евро.
Парламентские комитеты экономики и по вопросам села этот налог не одобрили и и вернули на усовершенствование.
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