По словам министра Юргиты Петраускене, ученые Института энергетики Литвы (ИЭЛ), учредителем которого является министерство, не должны участвовать в финансируемом Еврокомиссией (ЕК) международном проекте, направленном на обеспечение безопасности строящейся недалеко от Вильнюса (в белорусском Островце) Белорусской АЭС (БелАЭС). "С учетом политического контекста ученые ИЭЛ не должны участвовать в проекте БелАЭС", - говорится в комментарии министра образования и науки для BNS. Статьи по теме: Минобразования: литовские ученые выйдут из проекта БелАЭС, если так решит ЕК Советник министра по высшему образованию Эугениюс Буткус в понедельник сказал BNS, участие Литвы в проекте важно, потому что для Литвы особенно актуален аспект безопасности, между тем Белоруссия придерживается стандартов, созданных российскими институциями. По его словам, ученые выйдут из проекта, если так решит ЕК. Он подтвердил, что сама Белоруссия обратилась к заказчику проекта ЕК с тем, чтобы Литва в силу ее жесткой позиции по вопросу о БелАЭС была исключена из проекта. Представитель министра энергетики Аурелия Вярницкайте сказала BNS, что никакие литовские организации не должны участвовать ни в каких проектах, связанных с БелАЭС, потому что Литва признала эту станцию угрозой для национальной безопасности и белорусы могут этим воспользоваться для пропаганды. Глава ИЭЛ Сигитас Римкявичюс отметил BNS, что целью проекта является внедрение в Белоруссии западных стандартов ядерной безопасности и, на его взгляд, это приносит пользу. МИД Литвы в пятницу заявил, что ИЭЛ должен пересмотреть свою позицию по поводу участия в проекте.

