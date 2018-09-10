Министерство выделит больше средств на субсидии для молодых семей

На данный момент получено 1379 заявок молодых семей на субсидии для покупки первого жилья в регионе. Из них 586 заявок принято, 512 отклонено, 281 рассматривается, такие данные Соцмин Литвы представил 10 сентября.
© A.Didžgalvio nuotr.


Чаще всего заявку отклоняли по причине отсутствия декларации об имуществе. Такая декларация позволяет убедиться в том, что у семьи нет имущества и она претендует на первое жилье.

Соцмин сообщает, что по причине поступления большого числа заявок было решено увеличить финансирование этой сферы в этом году на 2 млн. евро.

Это значит, что в общей сложности выделят не 2, а 4 млн. евро.

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"Молодые семьи проявили высокую активность и это свидетельствует об актуальности нашего предложения. Заявки стали поступать уже в первые выходные, как только стал действовать закон. Это рациональное решение молодых семей, поскольку заявки рассматриваются в порядке поступления.

Оценив количество заявок и финансовые возможности, мы предусмотрели дополнительно выделить в этом году 2 млн. евро, т.е. весь бюджет составит 4 млн. евро. В любом случае субсидии можно будет получить и в следующем году, поэтому все еще можно подавать заявки", – сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

46% заявок подали молодые семьи с одним ребенком, 28% – с двумя детьми, 22% – без детей и 4% – с тремя и больше детьми.

184 заявки было подано в мэрии Каунасского района, 137 – Клайпедского района, 118 – Вильнюсского района, 80 - Паневежского района, еще 860 – в мэрии других районов.

Соцмин Литвы напоминает, что по закону молодая семья - это супруги или воспитывающие ребенка отец или мать младше 35 лет. Молодым семьям предлагают следующие субсидии: – бездетным семьям – 15%; – семьям с 1 ребенка – 20%; – семьям с 2 детьми – 25%; – семьям с 3 и больше детей – 30%.

Если состав семьи изменится (увеличится) можно претендовать на дополнительную субсидию, при условии, что родителям по-прежнему нет 35 лет. При получении субсидии общая стоимость жилья не должна превышать 87 000 евро.

Деньги выплачивают не позже чем в течение 4 месяцев со дня выдачи кредита. На покупку участка под строительство не может быть выделено больше 15% суммы кредита.

Чтобы получить льготный кредит надо декларировать место жительства в Литве или быть на учете в списке людей, недекларировавших место жительства.

Субсидию могут получить не только граждане Литвы, но и граждане других стран ЕС или стран Европейского экономического пространства и другие иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительство в Евросоюзе или они получили убежище в Литве.

Молодая семья не может свободно распоряжаться имуществом. Если семья продаст его раньше чем через 10 лет, ей придется вернуть полученную субсидию.

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