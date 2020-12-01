Министерство: удаленки для всех не будет, но каникулы могут начаться раньше

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Поскольку ситуация с коронавирусом в стране неблагоприятная, Министерство науки, образования и спорта рассматривает возможность раньше отпустить детей на каникулы, но опрос всеобщей удаленки не обсуждается.
Nuotolinis mokymasis
Nuotolinis mokymasis
© DELFI / Andrius Ufartas

"На этой неделе мы обсудим вопрос зимних каникул учеников. Это не должно быть одностороннее решение министерства, поскольку это касается обучения школьников, работы их родителей, программ обучения", – сказал во вторник советник министра Кястутис Бутвидас.

"Поэтому мы выслушаем руководство школ, членов родительской общины, мнение эпидемиологов. После этого министерство выступит с предложениями", – сказал он.

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В понедельник ВРИО главы министра образования Альгирдас Монкявичюс сказал, что из-за сложной ситуации с коронавирусом могут предложить раньше отпустить детей на каникулы. По словам Бутвидаса, за положением в школах следят каждый день, но пока всеобщую удаленку вводить не планируют.

"Мы заметили, что после перехода школ на удаленную работу, количество заболеваний в обществе значительно не снижается. Это показывает, что школы не являются источником заражения", – сказал Бутвидас.

Между тем у профсоюзов нет единой позиции в вопросе удаленного обучения.

Литовский профсоюз работников системы науки и образования предлагает оставить в силе действующий порядок. А Литовский профсоюз работников системы образования в понедельник обратился к утвержденному премьер-министру Ингриде Шимоните с просьбой "пересмотреть порядок и ввести удаленное обучение для всех учеников".

С 7 ноября в Литве был введен карантин. Работают только детские сады и начальные школы. Ученики 5-12 классов и студенты вузов работают удаленно. Карантин действует до 17 декабря включительно.

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