Министерство: удаленки для всех не будет, но каникулы могут начаться раньше

"На этой неделе мы обсудим вопрос зимних каникул учеников. Это не должно быть одностороннее решение министерства, поскольку это касается обучения школьников, работы их родителей, программ обучения", – сказал во вторник советник министра Кястутис Бутвидас.

"Поэтому мы выслушаем руководство школ, членов родительской общины, мнение эпидемиологов. После этого министерство выступит с предложениями", – сказал он.

В понедельник ВРИО главы министра образования Альгирдас Монкявичюс сказал, что из-за сложной ситуации с коронавирусом могут предложить раньше отпустить детей на каникулы. По словам Бутвидаса, за положением в школах следят каждый день, но пока всеобщую удаленку вводить не планируют.

"Мы заметили, что после перехода школ на удаленную работу, количество заболеваний в обществе значительно не снижается. Это показывает, что школы не являются источником заражения", – сказал Бутвидас.

Между тем у профсоюзов нет единой позиции в вопросе удаленного обучения.

Литовский профсоюз работников системы науки и образования предлагает оставить в силе действующий порядок. А Литовский профсоюз работников системы образования в понедельник обратился к утвержденному премьер-министру Ингриде Шимоните с просьбой "пересмотреть порядок и ввести удаленное обучение для всех учеников".

С 7 ноября в Литве был введен карантин. Работают только детские сады и начальные школы. Ученики 5-12 классов и студенты вузов работают удаленно. Карантин действует до 17 декабря включительно.