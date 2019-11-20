"Все зависит от работодателя. Если он гибкий, то неважно будет дополнительный выходной или нет. Если работодатель четко фиксирует твое время, ему важно, сколько времени ты проводишь на работе, а не что ты за это время сделал, то и два выходных не помогут, это может мешать работодателю. Конечно, было бы лучше, если бы на такой выходной могли претендовать и родители одного ребенка", – сказала журналистам LNK Индра.

Другие мамы сказали, что внимание многодетным семьям приводит к игнорированию семей с одним ребенком и родителей-одиночек.

"Один, два или три ребенка должны получать одинаковое внимание со стороны родителей. Мне кажется, что и тем, кто воспитывает одного, надо предоставить такую возможность", – сказала одна из женщин.

Возможность дать родителям такой выходной предложил президент Литвы Гитанас Науседа. Его советник Симонас Крепшта сказал, что не все работодатели благосклонно относятся к дополнительным выходным.

"Очень немногие работники пользуются своими привилегиями, которые им даны законом. Не все работодатели благоприятно относятся к дополнительным выходным, которые по закону полагаются некоторым работникам уже сейчас. Мы считаем, что это был бы дополнительный импульс говорить с работниками, для диалога", – сказал советник.

Работодатели говорят, что предложенные президентом поправки обойдутся в сотни миллионов евро. Представитель Литовской конфедерации работодателей Витаутас-Видмантас Зимницкас сказал LNK, что этот ущерб будет ощутимым.

"Это достаточно ощутимый убыток, понимаете, не будет создан ВВП, но работу кто-то должен сделать. Мы либо отключаемся, либо должны дополнительно организовать рабочую силу", – сказал Зимницкас.

По словам собеседника, работодатели и сейчас проявляют гибкость. Поэтому нет необходимости вводить дополнительные выходные для родителей, воспитывающих одного ребенка. А профсоюзы говорят, что располагают совсем иной информацией.

"В государственном секторе мы особых проблем не видим. Однако в частном, особенно это касается работников, работающих по сменам или по другому графику, проблемы есть. Ведь кто-то должен их подменять, это осложняет ситуацию", – сказала председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене.

Когда выяснилось, что на Трехстороннем совете не удастся найти единогласное решение по этому вопросу, Министерство социальной защиты и труда предложило вообще отказаться от таких дополнительных выходных. Вице-министр Эгле Радишаускене сказала, что стоит подумать о других механизмах.

"В других странах есть определенное количество выходных в год. Их можно использовать и для присмотра за детьми и для ухода за больными родителями. И прочее. Просто надо думать о других механизмах", – сказала она.

Эти поправки к Трудовому кодексу коснутся около 300 000 человек.