По оценке Минкульта, такой проект – избыточный и нецелесообразный, поскольку уже сейчас действуют законы, которые регламентируют запреты на советскую символику и ответственность за нарушения. Министерство предлагает не обсуждать этот проект в парламенте.

В декабре 2017 года консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас зарегистрировали закон, запрещающий пропагандировать коммунизм или другой тоталитарный строй на зданиях общественного назначения.

"Мы этим законом хотим ясно регламентировать, что разные общественные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм, надо либо снять, либо заменить. В Литве еще сохранилось где-то 150–160 таких объектов, остатков коммунистической мерзлоты", – сказал Кащюнас.

В соответствии с проектом, закон будет распространяться на объекты публичного пользования, пространства, мероприятия, события и будет охватывать здания, памятники, мемориальные доски, названия улиц, площадей, скверов, а также именные премии, конкурсы и т.д.

Список таких объектов должен составить Литовский центр исследования геноцида и сопротивления, а утвердить - правительство.

"До сих пор за все это отвечали мэрии, все было децентрализовано. Я думаю, пришло время централизации, надо назначить экспертное ведомство, Литовский центр исследования геноцида и сопротивления, именно он должен составить список объектов и представить его на утверждение правительству", – сказал Кащюнас.

Однако Минкульт отмечает, что уже сейчас действующие законы позволяют добиться этой цели. К примеру, Кодекс административного судопроизводства ЛР предполагает ответственность за распространение или демонстрацию коммунистических символов.

Вопрос названия улиц и скверов регламентируется установленными правилами, а часть вопросов, которые предлагается очертить новым законом, уже регламентирована правилами присмотра за объектами культурного наследия, представляющими ценность для других стран.