Министерство культуры Литвы выступает против предложения консерваторов на законодательном уровне регламентировать удаление из общественных пространств объектов с советской символикой.
Soviet star
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По оценке Минкульта, такой проект – избыточный и нецелесообразный, поскольку уже сейчас действуют законы, которые регламентируют запреты на советскую символику и ответственность за нарушения. Министерство предлагает не обсуждать этот проект в парламенте.

В декабре 2017 года консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас зарегистрировали закон, запрещающий пропагандировать коммунизм или другой тоталитарный строй на зданиях общественного назначения.

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"Мы этим законом хотим ясно регламентировать, что разные общественные объекты, название или содержание которых пропагандируют коммунизм, надо либо снять, либо заменить. В Литве еще сохранилось где-то 150–160 таких объектов, остатков коммунистической мерзлоты", – сказал Кащюнас.

В соответствии с проектом, закон будет распространяться на объекты публичного пользования, пространства, мероприятия, события и будет охватывать здания, памятники, мемориальные доски, названия улиц, площадей, скверов, а также именные премии, конкурсы и т.д.

Список таких объектов должен составить Литовский центр исследования геноцида и сопротивления, а утвердить - правительство.

"До сих пор за все это отвечали мэрии, все было децентрализовано. Я думаю, пришло время централизации, надо назначить экспертное ведомство, Литовский центр исследования геноцида и сопротивления, именно он должен составить список объектов и представить его на утверждение правительству", – сказал Кащюнас.

Однако Минкульт отмечает, что уже сейчас действующие законы позволяют добиться этой цели. К примеру, Кодекс административного судопроизводства ЛР предполагает ответственность за распространение или демонстрацию коммунистических символов.

Вопрос названия улиц и скверов регламентируется установленными правилами, а часть вопросов, которые предлагается очертить новым законом, уже регламентирована правилами присмотра за объектами культурного наследия, представляющими ценность для других стран.

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