В этом году предлагают отказаться от массовых мероприятий, особенно в больших школах. Праздник рекомендуют организовывать для нескольких классов или групп в разное время. Если в празднике принимают участие несколько классов, то должны быть несколько пространств для его проведения.
Министерство рекомендует отказаться от традиции, когда 12-классники приводят в храм науки первоклассников.
Если в школе в один день будут проводить несколько мероприятий, то перед каждым сидячие места и все предметы надо дезинфицировать.
На празднике не должно быть больных людей, людей с симптомами ОРВИ, других инфекционных заболеваний, а также тех, кто находится в изоляции.
Участники праздника должны соблюдать дистанцию в 1 м на улице и 2 в помещении. Если это невозможно, учителя, ученики и их родители должны быть в масках, респираторах и т.д.
Первые уроки рекомендуют проводить на улице: в школьном дворе, в классе на улице, на стадионе и т.д., если погодные условия это позволяют. Если прогнозируют дождь, то надо заранее предусмотреть, в каких кабинетах соберутся отдельные классы.
На первых уроках рекомендуют обсудить новые правила, важность гигиены и соблюдения дистанции.
Учителя и другие работники системы образования могут провериться на COVID-19, если этого хотят.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва ввела санкции в отношении представителей белорусского режима список из 30 имен (226)
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в...
Линкявичюс: Литва не только вводит санкции, но и думает, как помочь белорусам (74)
Введение национальных санкций в отношении 30-ти...
1 сентября в Литве алкоголь не продают: ожидаются проверки (6)
Департамент по контролю над наркотиками, табачными...
Канун 1 сентября в Литве: учителя растеряны, родители ищут возможность не вести детей в школу (30)
Накануне 1 сентября учителя и родители растеряны....
Профессор предупреждает министра: 12-летние передают вирус так же, как взрослые (10)
12-летние дети передают вирус так же, как взрослые, об...