Соцмин предлагает по сути одобрить предложение депутатов прошлого созыва Ванды Кравчонок и Збигнева Единского о выплате 13-й пенсии, но предлагает учитывать доходы людей, поскольку около 90 000 пенсионеров получает дополнительные выплаты – госпенсии или ренты (в среднем от 63 до 1306 евро).

Министерство также предлагает отказаться от необходимого условия - выплаты пенсии только тем пенсионерам, которые проживают в Литве, и связать 13-у пенсию с индексируемым показателем или базовым размером, установить условия, при которых ее не будут выплачивать.

Вместе предлагают уточнить название "13-я пенсия", поскольку у некоторых жителей это может вызвать ожидания в связи с получением полной пенсии в 13-й раз.

Проект этого закона предлагают рассматривать вместе с проектом бюджета на 2022 год, поскольку на выплаты потребуется 180 млн. евро.

13-ю пенсию предлагают платить ежегодно с декабря 2021 года. Инициаторы проекта отмечают, что эти деньги получат около 600 000 человек, поэтому деньги будут способствовать снижению социального отчуждения.

ВРИО главы Соцмина Линас Кукурайтис сказал, что решение о 13-й пенсии должен принять новый парламент. ВРИО главы Минфина Вилюс Шапока предупреждал, что в следующем году на 13-ю пенсию потребуется около 200 млн. евро. А в нынешнем положении правительству не стоит брать на себя дополнительные обязательства.

Оппозиция парламента прошлого созыва называла идею 13-й пенсии предвыборным трюком.

Президент Науседа называет это решение ненадежным.