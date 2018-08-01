Предложенные поправки передадут на обсуждение в правительство.

Согласно проекту, предлагается обязать водителей пропускать на нерегулируемых пешеходных переходах не только тех пешеходов, которые уже вышли на проезжую часть, но и тех, кто намеревается это сделать или стоит у перехода.

В результате водители будут обязаны по мере приближения к нерегулируемому переходу заранее оценить ситуацию и принять решение пропустить пешехода.

Предлагается также запретить водителям выезжать на пешеходный переход, пока пешеход не покинет полосу, по которому они едут.

Больше ответственности должно быть и у самих пешеходов – выходя на дорогу на пешеходном переходе, они должны оценить, безопасно ли такое действие.

Чтобы обеспечить это, ПДД пополнят следующим требованием: при выходе на проезжую часть на пешеходном переходе пешеход не должен пользоваться телефоном, смартфоном и другими гаджетами, отвлекающими внимание.

Для повышения безопасности велосипедистов предлагают ввести рекомендацию ПДД, чтобы владельцы моторных транспортных средств, объезжая или обгоняя велосипедистов, соблюдали боковое расстояние не менее 1 м и скорость до 50 км/ч, и не менее 1,5 м при более высокой скорости.

Все эти поправки подготовлены с учетом практики стран Евросоюза. Надеются, что они помогут улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах и снизят статистику гибели пешеходов и велосипедистов.

На данный момент пешеходы в странах ЕС составляют в среднем около 20% всех погибших на дорогах. В Литве по данным статистики, в первые полгода 2018 г. погибли 34 пешехода (42% всех погибших на дорогах), из них 10 погибли на пешеходных переходах (29% от общего числа погибших пешеходов).