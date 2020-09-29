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Правительство Литвы выделит финансирование для бесплатного обучения в вузах Литвы 100 белорусов, сообщило Министерство образования, науки и спорта.
Министерство: правительство профинансирует обучение 100 белорусов в вузах Литвы

Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс во вторник подписал соответствующий закон.

"Поддержка получения высшего образования в Литве - это и конкретная, и вместе с тем символическая помощь нашего народа жителям Беларуси в это особенно тяжелое для них время", - сказал министр.

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Ежегодно на конкурсной основе эту помощь смогут получить до 100 студентов - согласно результатам приема в высшие учебные заведения.

Если число принятых в вузы белорусов будет превышать 100, то приоритет будет отдан тем, чей конкурсный балл выше.

Финансовая помощь выделяется в соответствии с утвержденным правительством Планом помощи жителям Беларуси.

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