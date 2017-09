Городской совет столичного самоуправления в середине августа принял решение о том, что две школы нацменьшинств - Александра Пушкина с русским языком преподавания и Симона Конарского с польским языком преподавания, смогут стать удлиненными гимназиями. Однако министерство констатировало, что для перестройки школ в гимназии нет правового обоснования. Статьи по теме: Самоуправление: статус школ Пушкина, Мицкевича и Конарского может измениться в следующем году "Сегодня нечего аккредитовывать, школы - основные, их установки фиксируют, что они могут предоставлять начальное и основное образование. А думать, что по принятию 18 августа решения 1 сентября будет аккредитация, просто напросто нереально", - сказал BNS вице-министр науки и образования Гражвидас Казакявичюс. Он утверждает, что законодательные акты в данный момент предусматривают, что с 1-го сентября средних школ, в которых действуют 1-12 классы, не остается. За определенным исключением - это не касается гимназий удлиненного типа. По словам вице-министра, министерство до 1 января намерено подготовить необходимые правовые акты, которые допустили бы исключения не только для гимназий, но и для основных школ. Согласно проекту, школу А.Пушкина намеревались преобразовать в гимназию-двенадцатилетку с гуманитарным, культурным, художественным уклоном. В польской школе Симона Конарского планировали усиленно преподавать инновационное предпринимательство и экологию и технологии окружающей среды. Как отметил временный глава департамента образования самоуправления Вильнюса Альвидас Пуоджюкас, с сентября в школе С.Конарского одиннадцатиклассники продолжат обучение, однако они причислены к гимназии Иоанна Павла II. В то же время, одиннадцатиклассники школы А.Пушкина приписаны к гимназии Василия Качалова. Самоуправление также просило аккредитовать в качестве удлиненной гимназии литовскую Фабийонишскую основную школу со спортивным уклоном, однако и она не получила от министерства такой аккредитации. Самоуправление приняло решение делать исключения для школ национальных общин было после призывов польских чиновников различного уровня к властям Литвы прилагать усилия по сохранению польских школ. Этого требует и Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей, фракция которая в самоуправлении и инициировала часть проектов. Вице-мэр Вильнюса, лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас ранее подтвердил, что говорил о возможности сделать исключение для школ с польским языком преподавания со своим коллегой по партии, министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом. Однако, по словам Г.Палуцкаса, это было после консультаций с общинами национальных меньшинств. Вопрос в городском совете вызывает большие споры. Решение о предложении предоставления школам льгот в августе бойкотировали консерваторы, которые обвинили либералов в "политической торговле". В то время как либералы действия партнеров по коалиции назвали "политическим демаршем". В законе об образовании предусмотрено, что удлиненная гимназия, где обучаются дети с 1 по 12 класс, может сохранить программу средней школы, если это единственная на территории школа национального меньшинства, а также, если она работает по специальной программе, для которой необходима последовательность в обучении.











