Министерство: пенсии в следующем году могут увеличиться более чем на 7%

Это означает, что средняя пенсия по старости увеличится с 377 до 404 евро, средняя пенсия по старости с необходимым стажем - с 399 до 428 евро, утверждается в пресс-релизе Министерства социальной защиты и труда.

По словам министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, экономика позволяет индексировать пенсии и в следующем году, так как уже сейчас ясно, что спад экономики Литвы из-за пандемии один из самых незначительных в ЕС.

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Министерство считает, что для индексации пенсий в следующем году потребуется 249 млн евро.

Экономика в этом году снижалась, поэтому возникла угроза, что пенсии не будут индексированы, так как по закону индексация не проводится, если ВВП снижается, или если не растут зарплаты. Однако правящая партия социал-трудовиков предложила сейму индексировать пенсии несмотря на падение экономики.

Министерство финансов на этой неделе озвучила прогноз, что экономика Литвы в этом году снизится на 1,5%.

В конце августа банк Swedbank прогнозировал падение экономики Литвы на 1,7%, банк SEB – на 1,3%, а банк Luminor во вторник даже заявил, что в этом году экономика страны может вырасти на 0,2%.

Последние прогнозы контрастируют с прогнозами в месяцы карантина, когда банки и другие финансовые учреждения предсказывали снижение ВВП на 6-10,5%.