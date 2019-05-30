Министерство ограничит сроки вырубки деревьев: муниципалитеты ведут себя безответственно

Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка инициировал поправки к закону, чтобы установить время, когда будет запрещена вырубка деревьев. В ближайшее время внесут поправки к описанию порядка вырубки, пересадки или других случаев упразднения охраняемых деревьев и кустов, выдаче разрешений на проведение этих работ, сказано в пресс-релизе Министерства охраны окружающей среды.
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Юридически установленный срок запрета позволит пресечь безответственное поведение муниципальных служб, которые в процессе приведения в порядок городских парков, вырубают или обрезают деревья, несмотря на то, что на них гнездятся птицы. В последнее время такие безответственные действия вызвали возмущение у жителей ряда городов Литвы.

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"К сожалению, далеко не все самоуправления, организуя работы по уходу за зелеными насаждениями, ведут себя социально ответственно. Иногда бюрократия в деле осуществления проекта затмевает интересы природоохраны, и желание жителей защитить окружающую среду", – сказал Мажейка.

Инициированная поправка – это юридическая защита для животных и птиц, в которых они нуждались.

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