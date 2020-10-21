Он подчеркнул, что отказались от идеи просто продлить каникулы на неделю.

По словам министра, скорее всего, в муниципалитетах, "где есть очаги инфекции и в тех, которые будут признаны красной или оранжевой зоной", обучение после каникул будет удаленным", но конкретные установки еще должен разработать Национальный центр общественного здравоохранения.

"С учетом этого, мы сегодня, наверное, примем решение, как использовать каникулы и удаленную работу, чтобы как можно меньше мешать работе школ, но, если это надо, чтобы сделали двухнедельную паузу", – сказал Монкявичюс.

Правительство сегодня обсудит также вопрос разделения муниципалитетов на четыре зоны в зависимости от степени распространения вируса - красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Монкявичюс сказал, что "зеленым" муниципалитетам не будут предлагать работтаь удаленно. По его словам, и сейчас не во всех школах каникулы запланированы на одно время, а модель с удаленкой после каникул будет действовать, "до улучшения ситуации", а если ситуация будет сложной, удаленно будут работать и дальше.

По его словам, правительство еще будет решать, какие рекомендации ждут детские сады и начальную школу.

"Но там, где ситуация будет критической, если муниципалитет в красной зоне, как Расейняй, там удаленка. Важно, чтобы как можно меньше страдал результат", – сказал министр.