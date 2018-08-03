Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Дмитриюс Бялас подчеркнул, что менять ПДД было решено после оценки ситуации в стране. За первые 6 месяцев на дороге Литвы погибли 34 пешехода, чуть меньше трети - на пешеходных переходах.

"На Западе такие происшествия регистрируют очень редко", – сказал Бялас.

По его словам, для изменения ситуации надо сделать три шага.

Во-первых, мэрии должны оборудовать пешеходные переходы так, чтобы пешеход переходил одновременно не больше двух полос. Необходимо позаботиться о дополнительном освещении пешеходного перехода, оборудовать островки безопасности, ограничить скорость до 50 км/ч.

Обязательства есть и у водителей. Они должны внимательно следить за окружением около перехода, снизить скорость, если там есть пешеходы и пропустить их. То же самое водитель должен делать, если тормозит едущий перед ним автомобиль.

Если сегодня водитель обязан пропускать пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе только тогда, когда тот уже вышел на переход, то, согласно новым правилам, он должен делать это, если пешеход стоит у обочины.

"Бывают случаи, когда причиной несчастья бывает неосторожное поведение пешеходов. Ответственнее должны быть не только водители, но и сами пешеходы – на пешеходном переходе они должны быть внимательными", – назвал Бялас третье условие.

Чтобы пешеходы выполняли это требование, хотят внести в ПДД правило, согласно которому пешеходы на пешеходном переходе не должны ни на что отвлекаться.

"Именно для этого и представлены поправки, цель которых - внести больше ясности как для водителей, так и для пешеходов", – заверил Бялас.

По его словам, сложно указать, что именно не должен делать пешеход на переходе, нелегко. Указано, что отвлекающим внимание занятием считается то, которое мешает следить за ситуацией на дороге и убедиться в безопасности.

На вопрос, входит ли в список таких действий, например, слушание музыки, он ясно не ответил.

"По нашему мнению, если это занятие отвлекает от наблюдения за дорогой, то этой деятельности лучше избегать", – сказал собеседник.

Нет также ответа и на вопрос, что сделать, чтобы люди не выходили на пешеходный переход с телефоном в руках или у уха, слушая музыку и т.д. Неясно также, сколько надо инвестировать в предлагаемые изменения ПДД, если их одобрят.

По словам Бяласа, сейчас министерство, Дирекция автомобильных дорог, Литовская администрация безопасного транспорта, полиция и другие ответственные ведомства постоянно занимаются просветительской деятельностью, организуют социальные рекламы, мероприятия по безопасности движения.

"Надо просвещать общество, объяснять, что использование телефонов и других гаджетов во время участия в движении отвлекает и может стать причиной ДТП", – сказал DELFI Бялас.

DELFI напоминает, что на этой неделе Министерство транспорта и коммуникаций распространило сообщение о том, что подготовлен проект поправок к ПДД. Согласно проекту, больше обязательств будет у водителей, ужесточат требования к водителям, появится порядок объезда велосипедистов.