aA
В понедельник по причине разрыва рукава на нефтяном терминале в литовской Бутинге, управляемом компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva, в море пролилось около 1-2 тонн нефти, сообщило Министерство охраны окружающей среды.
Būtingės naftos terminalas
Būtingės naftos terminalas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Министр окружающей среды Симонас Гентвилас сообщил, что загрязняющее пятно движется в открытое море, в сторону Латвии, эту информацию подтвердил BNS и представитель Департамента охраны окружающей среды. По словам С. Гентвиласа, пятно покрыло около 1 кв. километра поверхности моря, но точно установить сложно по причине сложных погодных условий.

"Пролилась нефть с буя терминала в Бутинге. Насколько я понимаю, сам танкер не подключен к нему, утечка из самого рукава", – сказал С. Гентвивлас в интервью радиостанции LRT.

Статьи по теме:
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью  (69)

По словам представителя министра по связям с общественностью Марюса Гайлюса, данные Orlen свидетельствуют, что в море попали 1-2 тонны нефти.

Orlen Lietuva с середины 2006 года через терминал Бутинге импортирует нефть для собственных нужд.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава полиции: придется решать проблему собрания людей в общественных местах (14)

За долгие выходные в Литве полиция развернула назад...

Министр транспорта Литвы: авиасообщение с Великобританией должно возобновиться с 1 января (1)

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис сказал, что...

Вице-министр: надеяться на массовую вакцинацию от Covid-19 в первом квартале нового года не стоит  в Сантаришкес исследуют 7возможных случаев нового штамма (37)

В первом квартале 2021 года не стоит надеяться на...

Опрос показал, что жители Литвы думают об обуздании пандемии (178)

По заказу портала Delfi компания Spinter tyrimai 18–29 ноября...

Глава МВД Литвы о решении президента отметить Рождество с приехавший из-за границы дочерью: надо взвешивать все риски

Глава МВД Литвы Агне Билотайте в понедельник после...