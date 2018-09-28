Поскольку объединяющий правительство, работодателей и профсоюзы Трехсторонний совет (ТС) Литвы не принял совместное решение относительно повышения минимальной месячной зарплаты, со следующего года она увеличится на 30 евро до 430 евро, однако за счет налоговой реформы реально эта сумма составит 555 евро "на бумаге".
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Предложение Министерства социальной защиты и труда в ближайшее время рассмотрит правительство. Министерство надеется, что в связи с этим повысится покупательная способность получающих минимальные доходы, однако одновременно признает, что будет расти и инфляция, которая ухудшит финансовое положение некоторых компаний.

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"Молодежи может стать сложнее попасть на рынок труда, может замедлиться процесс сокращения безработицы, ухудшиться финансовое положение не очень прибыльных предприятий, вырастут цены на товары и услуги", - говорится в подготовленном министерством проекте постановления.

Минимальная часовая заработная плата, составляющая сейчас 2,45 евро, с января должна увеличиться на 18 центов до 2,63 евро, а реально она вырастет до 3,39 евро.

По данным министерства, сейчас в бюджетных учреждениях около 36 000 работников, зарплата которых не достигает 430 евро, поэтому в следующем году для повышения минимума потребуется 13 млн. евро.

В июле 2018 года минимальную зарплату получали в целом около 47 700 работников, а меньше минимальной – около 99 600 работников, сообщило министерство.

В январе этого года минималка была повышена на 20 евро до 400 евро.

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