Предложение Министерства социальной защиты и труда в ближайшее время рассмотрит правительство. Министерство надеется, что в связи с этим повысится покупательная способность получающих минимальные доходы, однако одновременно признает, что будет расти и инфляция, которая ухудшит финансовое положение некоторых компаний.

"Молодежи может стать сложнее попасть на рынок труда, может замедлиться процесс сокращения безработицы, ухудшиться финансовое положение не очень прибыльных предприятий, вырастут цены на товары и услуги", - говорится в подготовленном министерством проекте постановления.

Минимальная часовая заработная плата, составляющая сейчас 2,45 евро, с января должна увеличиться на 18 центов до 2,63 евро, а реально она вырастет до 3,39 евро.

По данным министерства, сейчас в бюджетных учреждениях около 36 000 работников, зарплата которых не достигает 430 евро, поэтому в следующем году для повышения минимума потребуется 13 млн. евро.

В июле 2018 года минимальную зарплату получали в целом около 47 700 работников, а меньше минимальной – около 99 600 работников, сообщило министерство.

В январе этого года минималка была повышена на 20 евро до 400 евро.