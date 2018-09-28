Предложение Министерства социальной защиты и труда в ближайшее время рассмотрит правительство. Министерство надеется, что в связи с этим повысится покупательная способность получающих минимальные доходы, однако одновременно признает, что будет расти и инфляция, которая ухудшит финансовое положение некоторых компаний.
"Молодежи может стать сложнее попасть на рынок труда, может замедлиться процесс сокращения безработицы, ухудшиться финансовое положение не очень прибыльных предприятий, вырастут цены на товары и услуги", - говорится в подготовленном министерством проекте постановления.
Минимальная часовая заработная плата, составляющая сейчас 2,45 евро, с января должна увеличиться на 18 центов до 2,63 евро, а реально она вырастет до 3,39 евро.
По данным министерства, сейчас в бюджетных учреждениях около 36 000 работников, зарплата которых не достигает 430 евро, поэтому в следующем году для повышения минимума потребуется 13 млн. евро.
В июле 2018 года минимальную зарплату получали в целом около 47 700 работников, а меньше минимальной – около 99 600 работников, сообщило министерство.
В январе этого года минималка была повышена на 20 евро до 400 евро.
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