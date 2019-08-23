Документы принимают до 6 сентября.
Это место освободилось после того, как 1 августа с поста после конфликта с министром Кястутисом Мажейкой ушел Марюс Пулкаунинкас. На сайте лесничества сказано, что зарплата главы ведомства - 8580 евро "на бумаге".
Первый раз Пулкаунинкас подал заявление об отставке в июне. По данным BNS, Мажейка подписал приказ об увольнении, а потом отозвал его.
Старший лесничий сказал тогда, что у него нет политической поддержки. Потом Пулкаунинкас подал в июне еще одно заявление, но его Мажейка не подписал, поэтому в июле Пулкаунинкас ушел с поста в одностороннем порядке и по закону ушел с должности через 20 дней.
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