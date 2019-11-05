Заместитель директора Литовской ассоциации компаний, предоставляющих услуги техосмотра, Transeksta Аудрюс Глебус в своем комментарии сказал, что до сих пор цены на услугу считали по постановлению правительства, принятому в 2002 году. По его словам, этот порядок вызывал проблемы у компаний в связи со сложностью модернизации линий. Поэтому новые правила министерства должны изменить действующее сейчас правило фиксированной цены.

В последний раз министерство давало разрешение на повышение цены на 15% в 2014 году.

"Одна из самых серьезных проблем – действующие в последние 5 лет цены осложняют возможность повышения зарплат работникам до конкурентных. Как известно, за это время подорожало почти все, от электричества и стройматериалов до продуктов питания и аренды жилья. Поэтому удержать квалифицированных специалистов, которых постоянно переманивают - сложно. Только в прошлом году зарплаты во всей Литве в среднем увеличились на 9%. Наши компании в таком темпе за рынком не поспевают. Сохранить работников или найти молодых в регионах на самом деле очень сложно", – сказано в комментарии Глебуса для DELFI.

По его словам, в новой методике министерства появляются ясные критерии на основе которых будут пересматриваться цены на услугу, будут оценивать результаты деятельности конкретных компаний, статистические изменения зарплаты по всей Литве, годовая инфляция, индекс потребительских цен.

Пресс-секретарь Transeksta Ренальдас Габартас сказал, что об изменениях цен с министерством говорили с весны 2019 года, но для политиков это чувствительный вопрос, поскольку приближаются выборы и на их фоне повышение цен - непопулярное решение.

По словам Габартаса, с учетом потребностей некоторых компаний цены надо увеличить на 2 евро.

"Каунасцы открыли несколько новых центров, обновили оборудование, сделали все необходимое для слаженного функционирования систем, сказали, если нам не поднимут цены на 2 евро, наше положение будет сложным. То же самое в Мариямполе, туда раньше приезжало много украинцев с литовскими регистрационными знаками, а сейчас поток украинцев иссяк, они сидят без работы", – сказал Габартас.

По его словам, техосмотр сейчас дороже чем в Литве не только в других странах Балтии, но и в Беларуси. В Литве техосмотр легковых авто с бензиновым двигателем стоит 14,5 евро – это самая низкая цена во всей Европе (в Латвии 25 евро, в Польше – 23, в Эстонии – 40 евро, в Германии – 106 евро).

Из-за низких цен у некоторых компаний нет средств на инвестиции и повышение зарплат.

"В Вильнюсе и других больших городах, где поток большой, количество авто генерирует большие доходы, а в Аукштадварисе или Неменчине в день бывает по 15–20 автомобилей, поэтому сложно выстоять. Если по правилам пункты должны быть не дальше 30 км от любой точки, то эту сеть надо содержать так, чтобы и в удаленных районах людям не пришлось ездить далеко. Естественно, что при наличии 68 пунктов эта нагрузка неравномерная, поэтому на деньги крупных пунктов содержат небольшие.

Сейчас в вопросе зарплат в некоторых компаниях уперлись в потолок. Зарплаты контролеров составляют от 900 евро до 1030 евро "на руки", – сказал DELFI Габартас.

Министерство подтвердило, что сейчас готовит новый порядок подсчета цен. Методика будет готова до конца декабря. Когда начнут применять новую методику, пока неясно - этот вопрос еще обсуждается.

"Министерство предлагает сделать так, чтобы в будущем максимальные цены на техосмотр устанавливала Литовская администрация безопасности транспорта", – сказано в комментарии DELFI.

Министерство указало, что вопрос повышения цены со следующего года, если не подготовят новую методику, не обсуждался.

Согласно подготовленной методике, цена будет пересчитываться в феврале ежегодно, если по данным Литовской статистики рост зарплат составит 9% или больше, или инфляция будет равна или больше 4%. Для подсчета цен разработаны формулы с учетом трудоемкости процесса, использования технологий, расходов на обслуживание и т.д.

Также с сентября 2020 года предлагают передать утверждение цен Литовской администрации безопасности транспорта.