"Мы со всей ответственностью заявляем, что при проведении горячих испытаний не произошло никаких опасных инцидентов, не скрывалась важная информация от общественности, не повышался радиационный фон, и нет оснований считать, что это может произойти", - передала А. Вярницкайте BNS позицию министерства.

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По ее словам, сейчас ведутся горячие испытания комплекса по переработке и хранению радиоактивных отходов, то есть испытания с радиоактивными веществами.

"Испытания для того и проводятся, чтобы выяснить, что нужно усовершенствовать, чтобы не возникли никакие неполадки во время эксплуатации хранилищ", – отметила она.

В понедельник портал 15min.lt сообщил, что в конце прошлого года на находящейся в Литве и не работающей Игналинской АЭС произошел инцидент, о котором не сообщили общественности.

Портал сообщает, что 31 декабря, при проведении "горячих" испытаний и переносе радиоактивных веществ, выяснилось, что они слишком загрязнены. Хранилище оборудовала зарегистрированная в Германии компания Nukem Technologies, находящаяся в управлении российского концерна "Росатом".

По данным портала, в понедельник по этому вопросу состоялось срочное совещание руководителей АЭС. А.Вярницкайте сообщила, что это была регулярная рабочая встреча.