По данным на начало прошлой недели, за "детскими" деньгами обратились родители более 463 000 детей. Всего в Литве "детские" деньги могут получать почти 500 000 детей. По данным министерства, самый большой поток заявок поступал в январе-феврале. Тогда были проблемы с функционированием электронной системы и выплатами средств.

Сейчас, по словам специалистов, все действует без перебоев, люди получают деньги своевременно. Согласно подсчетам, уже выплачено почти 27 млн. евро.

С начала этого года на каждого ребенка в Литве, независимо от финансового положения родителей, платят по 30 евро в месяц.