По данным Министерства социальной защиты и труда, "детские" деньги уже платят большей части детей. Специалисты отмечают, что сейчас нет никаких проблем ни с подачей заявок, ни с выплатой денег, сообщает LRT.
© Adobe Stock

По данным на начало прошлой недели, за "детскими" деньгами обратились родители более 463 000 детей. Всего в Литве "детские" деньги могут получать почти 500 000 детей. По данным министерства, самый большой поток заявок поступал в январе-феврале. Тогда были проблемы с функционированием электронной системы и выплатами средств.

Сейчас, по словам специалистов, все действует без перебоев, люди получают деньги своевременно. Согласно подсчетам, уже выплачено почти 27 млн. евро.

С начала этого года на каждого ребенка в Литве, независимо от финансового положения родителей, платят по 30 евро в месяц.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Глава Соцмина Литвы: "детские" деньги будут как минимум 50 евро (6)

"Детские " деньги со следующего года увеличатся как...

"Детские" деньги: обещали много и всем, но больше трети ничего не получили (23)

Правящие Литвы обещали расширять налоги для...

Отец пяти детей назвал наглостью дифирамбы правящих в свой адрес (9)

Заявления, что лишение работающих родителей льгот и их...

В невыплате "детских" денег Сквернялис винит Вильнюсскую мэрию (2)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что...

Общество

В Вильнюсе начинается реконструкция фонтана и прохода к Театру оперы и балета

В Вильнюсе начались работы по восстановлению большого...

Уровень доверия граждан Литвы к армии - самый высокий за 13 лет

Опросы показывают, что доверие населения Литвы к армии...

Во время визита Папы Римского проезд в Вильнюсе и Каунасе будет бесплатным

Во время визита Папы Римского Франциска в Литву осенью...

Самые высокие зарплаты в мае: в первой десятке - новые компании

Больше 18 000 евро – такую среднюю зарплату в мае платили...

Мать ребенка Гражулиса предала огласке их переписку  депутат через суд хочет забрать ребенка (16)

После заявления известного политика Пятраса Гражулиса...

TOP новостей

Литве грозит самый черный сценарий: скоро люди массово будут выходить на пенсию (65)

В ближайшие 5-6 лет надо накопить резерв, чтобы наша...

Западные СМИ: "Если падут страны Балтии, НАТО потерпит поражение" (11)

Американские командующие обеспокоены тем, что в момент,...

Центробанк Литвы: зарплаты будут расти быстрее (5)

Поскольку компаниям не хватает работников, Центробанк...

Малдейкене станет кандидатом в президенты Литвы: "нам нужна мирная революция" (10)

Депутат литовского парламента Аушра Малдейкене...

Самые высокие зарплаты в мае: в первой десятке - новые компании

Больше 18 000 евро – такую среднюю зарплату в мае платили...