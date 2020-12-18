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Министерство обороны Литвы сообщило о распространяемой в социальных сетях ложной новости о том, что в Сейме принята новая редакция закона о Военной полиции, которая позволит военным попадать в помещения частных и юридических лиц для проведения принудительной вакцинации.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
© DELFI / Karolina Pansevič

По данным ведомства, в этих сообщениях также ложно утверждается, что Военная полиция с января следующего года переймет функции Полиции Литвы.

"Таким образом пытаются запугать общественность тем, что Военная полиция якобы будет привлечена для принудительной вакцинации граждан страны, а сами сотрудники Военной полиции якобы не обучены должным образом, также распространяется прочая информация, не соответствующая действительности", – предупреждает министерство.

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Подчеркивается, что в новой редакции закона "не установлены предпосылки для того, чтобы Военная полиция переняла функции полиции", а Военная полиция, как и раньше, будет предоставлять помощь гражданским ведомствам и полиции в случаях, предусмотренных правовыми актами.

По данным министерства, закон инициирован шесть лет назад, его целью является "предоставление Военной полиции возможности не только обеспечивать дисциплину военного и гражданского персонала Министерства обороны, но и порядок в системе обороны, а также реализацию международных обязательств, принятых Литвой".

На минувшей неделе произошел взлом более чем 20 сайтов в Литве, на них были размещены ложные сообщения. По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это была одна из крупнейших кибератак за последнее время.

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