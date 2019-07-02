Минимальная месячная зарплата (ММЗ) в Литве со следующего года должна увеличиться на 9,4% – с 555 до 607 евро (до налогов). Минимальная почасовая зарплата должна увеличиться на 9,7% – с 3,39 до 3,72 евро.
Algos pakėlimas
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Подсчитано, что на это из госбюджета понадобится около 17 млн евро в год. Правительство должно принять решение в среду.

Представляющий интересы правительства, работодателей и работников Трехсторонний совет (ТС) в конце мая не смог договориться о том, на сколько с 2020 года должна быть увеличена ММЗ. Представители профсоюзов и правительства предложили увеличить минимальную зарплату до 607 евро, тогда как работодатели предлагали увеличить ее до 580 евро.

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В прошлом году ТС после долгих дискуссий тоже не удалось прийти к общему решению о повышении ММЗ с 2019 года, поэтому данный показатель утверждало правительство.

ТС решил, что ММЗ должна составлять 45-50% средней зарплаты. Если ММЗ будет утверждена 607 евро, то она составит 47,5%(в Евросоюзе этот показатель колеблется от 45% до 51%).

В Литве ММЗ и более низкую зарплату получает около 156 тыс. работников, из них около 28 тыс. – бюджетники.

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