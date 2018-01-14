Еще 11 октября прошлого года правительство Литвы постановило, что она составит 2,45 евро "на бумаге".
Такое постановление, подписанное премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом и министром социальной защиты и труда Линасом Кукурайтисом, было принято исходя из рекомендации Трехстороннего совета и на основе Трудового кодекса.
Напомним, что рекомендация Трехстороннего совета звучала так:
"С целью деполитизации установки минимальной зарплаты в Литве, предложить утвердить, чтобы соотношение минимальной зарплаты к средней не было ниже 45% и выше 50% (...)".
Кстати, 2,45 евро в час это намного меньше, чем платят работодатели Великобритании несовершеннолетним, которым не исполнилось 18 лет.
До апреля этого года в Великобритании минимальная почасовая плата составляет 4,05 фунта стерлингов (около 4,6 евро). Стандартный тариф минимальной зарплаты для лиц старше 25 лет - 7,50 фунтов стерлингов (около 8,5 евро).
После вычета из 2,45 евро налогов, за эти деньги можно было бы купить несколько буханок недорогого хлеба или две банки недорогих консервов, или две пачки недорогого сока, или два литра бензина или дизельного топлива.
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