В 2018 году Латвия, Литва и Эстония отмечают 100-летние юбилеи независимости. Новые национальные идеи и миллион за исторический документ, статуя Христа в Рио-де-Жанейро в национальных цветах и гигантский флаг на берегу Даугавы - портал DELFI рассказывает, как страны Балтии планируют провести самый грандиозный юбилей в своей истории.
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В 2018 году Латвия , Литва и Эстония отмечают 100-летние...
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Миллион за документ, Христос в "эстонских цветах" и школьные ранцы. Как Латвия, Литва и Эстония отметят 100-летие (29)
В 2018 году Латвия , Литва и Эстония отмечают 100-летние...
Литва празднует 100-летний юбилей расписание мероприятий (42)
Литва празднует 100-летний юбилей. Пятница – основной...
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