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Литва: три национальные идеи и миллион за исторический документ
В 2018 году Латвия, Литва и Эстония отмечают 100-летние юбилеи независимости. Новые национальные идеи и миллион за исторический документ, статуя Христа в Рио-де-Жанейро в национальных цветах и гигантский флаг на берегу Даугавы - портал DELFI рассказывает, как страны Балтии планируют провести самый грандиозный юбилей в своей истории.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis
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