Экономист Центробанка Литвы Мантас Вилнишкис, комментируя данные за 2018 год, сказал, что в начале прошлого года ситуация была исключительной.

По его словам, личные переводы в первом квартале 2018 г. росли очень быстро, но потом, их поток выдохся, а в конце года падение составило 3,7%.

Как бы там ни было, эмигранты и иностранцы в 2018 году перевели в Литву на 12,9 млн. больше, чем в 2017 г. – 1 млрд. 122 млн. евро.

В 2017 году больше всего денег перевели из США, а в 2018 г. - из Великобритании.

"Это может быть связано с неопределенностью из-за Brexit и снижением эмиграции в Великобритании в начале года", – сказал специалист.

В 2018 г. больше всего средств в Литву перевели из Великобритании, США, России, Германии, Ирландии, Норвегии. Почти треть всех переводов - деньги из США и России, а остальное - из стран Евросоюза.

Из Германии и Швеции переводов в 2018 году было меньше, чем в 2017 г.

Что касается соотношения переводов к ВВП, то соотношение снижается 5-й год подряд, причина тому - рост ВВП.

"В 2018 г. личные переводы составили 2,5% ВВП Литвы, иными словами, эти деньги стали не такими важными для экономики страны", – заметил специалист.

Однако интересно, что если общую сумму переводов в 2018 г. поделить на количество жителей страны, то на каждого пришлось бы по 402 евро.

Центробанк сообщил, что в 2018 г. росли денежные переводы не только в Литву, но и из Литвы. В 2018 г. за границу перевели на 34 млн. больше, чем в 2017 г. – 432,5 млн. евро.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал DELFI, что сегодня стало меньше эмигрантов, которые содержат своих близких, их переводы не обязательно связаны с социальной помощью, поскольку эмигранты все чаще думают о возвращении и пытаются найти в Литве подходящую недвижимость.

"Переводы эмигрантов стабильны и уже несколько лет поток не меняется. Естественно, что он не растет, несмотря на рост эмигрантов, но жителей, нуждающихся в помощи, в Литве становится все меньше.

Большая часть потока переводов сейчас, наверное, направлена на недвижимость. Это показывает, что в будущем люди намереваются вернуться в Литву", – сказал он.

Мачюлис считает, что несмотря на то, что 2,5% от ВВП Литвы это и небольшая сумма, но это не означает, что это вклад в социальную сферу.

"Это больше показатель того, что сохраняется связь с Литвой, и эти деньги - необязательно социальная помощь, это инвестиция в будущее, в планы, связанные с возвращением", – считает экономист.