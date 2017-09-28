В отношениях Польши и Литвы не должна доминировать история, заявил бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza , лауреат литовской Премии свободы Адам Михник.
Adamas Michnikas
© DELFI / Kiril Čachovskij

В среду вечером в Национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса в Вильнюсе он выступил с лекцией о рожденном в Литве польском политическом деятеле Юзефе Пилсудском. В декабре этого года будет отмечаться 150 лет со дня его рождения.

По словам А. Михника, Ю. Пилсудский в Польше герой, а в Литве - один из величайших врагов, однако такая разница не должна доминировать в современных отношениях стран.

"Если говорить кратко, то в отношениях Польши и Литвы не должна доминировать история. Когда-то в Варшаве историк Альфредас Бумблаускас заявил, что если Польшей владеют гробы Ю. Пилсудского и Р. Дмовского, а Литвой - гроб А. Смятоны", - сказал А. Михник.

Он отметил, что полякам и литовцам трудно договориться по причине разных оценок истории, поэтому лучше эту страницу истории так и оставить.

Гость отметил, что его радует все, что улучшает отношения Литвы и Польши. Однако он выразил сомнения в искренности усилий нынешних властей Польши.

"Я в джентльменов не верю. Как говорится, Timeo Danaos et dona ferentes – "Бойся данайцев дары приносящих". Я знаю, почему они так поступают. Сейчас Польша совершенно изолирована. Это попытка прорвать эту изоляцию", - сказал А. Михник.

"Но если из этого будет что-то хорошее, либо хотя бы лучшее отношения Польши и Литвы - я был бы очень рад и одобрил бы это", - добавил он.

BNS
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