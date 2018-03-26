Отвечая на вопрос, стоит ли Литве налаживать отношения с Россией, Ходорковский подчеркнул, что надо разделять Россию и "преступную группировку", которая ею руководит.
"Надо взаимодействовать, у нас много экономических и культурных интересов. Если же мы говорим о преступной группировке... У меня большой опыт общения с такими людьми, с бандитами нельзя дружить, если ты сам не бандит. С бандитами можно либо сражаться, либо под них можно лечь. Выбрать можно только из этих двух опций. Если ты думаешь, что ты с бандитами дружишь, в какой-то момент ты поймешь, что ты давно под ним лежишь", - сказал политический оппонент Владимира Путина.
Говоря о деле Сергея Скрипаля, он высказал мнение, что убийство бывшего российского разведчика могло быть делом российских спецлужб.
"Спецслужбы показывают, что те, кого они будут считать предателями, не скроются. Я не тот человек, который проводит расследования, но с точки зрения восприятия это смотрится так. Скрипаль был для спецслужб предателем, и вся его семья погибла. Это смотрится как предупреждение",- сказал Ходорковский.
Комментируя высказывание главы британского МИДа Бориса Джонсона, который сравнил российский режим с нацистским, Ходорковский сказал, что спешить с такими формулировками не стоит:
"Я бы призывал быть осторожным с формулировками. Потому что, когда ты говоришь: "Волки, волки", это очень опасно, если потом появятся настоящие волки. Путинский режим на сегодняшний день еще не является нацистским в том смысле, каким он был в Германии, но не исключено, что развитие пойдет в каком-то таком направлении. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Я думаю, что Джонсон был бы более прав, если бы он сравнил путинский режим с режимом Франко, который является классическим корпоративным, мафиозным государством".
Бывший глава ЮКОСа также высказался за применение точечных наказаний: "Если мы говорим о мафиозной группировке, то с ней надо говорить методом полицейских расследований".
"Секторальные санкции, санкции против российских отраслей промышленности могут быть действенными на длинном промежутке времени — если мы говорим о десятилетиях. Действенны они с экономической точки зрения, но с политической точки зрения они скорее поддерживают режим. Санкции индивидуальные, по типу Закона Магнитского, когда наказывается ни в коем случае не страна, не 146 миллионов, а конкретные преступники, которые совершили конкретные действия, украв из российского бюджета, как в случае с делом Магнитского, убив человека, который мешал им украсть, их преследование очень эффективно", - считает Ходорковский.
Он также считает, что авторитарный режим Путина не продержится долго, так как авторитарные режимы не способны обеспечить своим странам экономического роста. "Мир развивается с ростом в 3,5%, а Россия стагнирует 4 года, а сейчас дай бог, чтобы было 1-2% роста", - поэтому, считает Ходорковский, Россия по-прежнему будет опираться на образ внешнего врага.
Ходорковский также подчеркнул, что намерен бороться за умы гражданского общества в России.
"Я не верю, что оксфордские выпускники сменят Путина. Это бандитская власть. И любой оксфордский выпускник будет вынужден договариваться с гражданским обществом либо ложиться под силовиков. Если он ляжет под силовиков, это будет военная хунта, которая закончится очень быстро. Если он будет вынужден договариваться с гражданским обществом, то только от гражданского общества зависит, какой будет Россия. И бороться за умы гражданского общества в России — это наша задача", - заключает Ходорковский.
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