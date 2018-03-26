Гость студии DELFI TV - Михаил Ходорковский. Бывший владелец нефтяной компании ЮКОС и основатель движения "Открытая Россия" отетит на вопросы журналиста DELFI Вайдаса Сальджюнаса и читателей портала. Начало трансляции - в 16.10.
© DELFI / Andrius Ufartas

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