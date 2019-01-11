По официальным данным, в прошлом году из Литвы отбыло более 32,2 тыс. жителей, из них почти 29 тыс. литовских граждан. В основном эмигрировали в Соединенное Королевство, Германию, Норвегию и Ирландию.
В Литву в 2018 году прибыло 28,9 тыс. человек, из них 16,6 тыс. - граждане Литвы. Чаще всего иностранцы в Литву иммигрировали из Украины, Белоруссии и России.
Все же Литва остается единственной страной Балтии, где миграционные показатели остаются отрицательными. В Эстонию уже некоторое время прибывает больше жителей, чем выезжает, а в Латвии в прошлом году миграционные цифры были "нулевыми".
В позапрошлом году из Литвы эмигрировали более 47,9 тыс. человек, а иммигрировало почти 20,4 тыс. лиц.
Статистику ухудшают показатели рождаемости
В целом Литва в прошлом году лишилась 14,9 тыс. жителей, наибольшее влияние на этот процесс оказал отрицательный естественный прирост населения.
В 2018 году в стране родилось 28,2 тыс. младенцев, что почти на полторы тысячи меньше, чем в позапрошлом году. В прошлом году в Литве умерли 39,8 тыс. человек – почти на 300 меньше, чем в 2017 году.
По официальной статистике, в целом в начале года в Литве проживало 2 млн. 794 тыс. человек.
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