А если кому-то удастся это сделать, то, по словам экспертов, такой водитель обманет сам себя.

DELFI уже писал, что планируют принять поправки к закону, согласно которым попавшимся в пьяном виде водителям в течение какого-то времени могут запретить управлять автомобилями без алкозамка. В таком случае срок лишения прав будет более коротким.

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Такое наказание будет назначаться только с согласия нарушителя. Водителю будут выдавать специальные права, позволяющие управлять только автомобилем с алкозамком. Алкозамок водитель должен будет устанавливать за свой счет.

По словам представителя ЗАО Alkotesteris Сигитаса Балтушки, статистика показывает, что люди, которые пользуются такими приспособлениями, меняют свои привычки.

"В Финляндии в 2013 г. 29-30% задержанных пьяными за рулем водителей попались не в первый раз. После участия в соответствующей программе повторно закон нарушили лишь 2,5% водителей, которые установили алкозамки. В Швеции и США эта программа показала, что водители, установившие алкозамки, на 60-95% реже совершают повторные нарушения, чем те, кто просто садился за руль без документов", - сказал Балтушка.

После того как появились такие предложения, посыпались советы, которые якобы помогут обмануть алкозамок.

Самый распространенный миф - это то, что алкозамок можно обмануть с помощью надутого воздушного шарика. Но система не настолько проста, чтобы ее было легко перехитрить. Этот способ ее не обманет.

В Литве разрешат использовать только алкозамки, отвечающие требованиям стандарта EN 50436, в которых есть функции для распознавания обмана. Они фиксируют, если дует не человек, а для этого используют воздушный шар, фильтр или компрессор. После того как в такой алкотестер подуешь, надо сделать вдох, так он распознает, что дул человек.

"Сотни тысяч людей не могут обмануть эти алкозамки. Думаю, не обманут у жители Литвы. Считают, что можно использовать насос, но и это не обманет оборудование, алкозамки измеряют температуру и влажность поступающего воздуха. Есть много алгоритмов, которые не дают обмануть алкозамки. Не надо забывать, что над этим работают производители, совершенствуя оборудование, есть некоторые хитрости, но мы их раскрыть не можем", – сказал глава ЗАО GPS meistras Ричардас Пукас, заметив, что алкозамок может требовать подтвердить данные и повторить процедуру уже в процессе езды (время выбирается произвольно).

По сути есть лишь один способ обмануть систему - если за пьяного подует трезвый человек, но сам этот способ не кажется логичным.

"Это маловероятно, поскольку за такие действия полагается административная ответственность. Кроме того, пьяный водитель не сможет прибегнуть к помощи трезвого помощника во время проведения дополнительного теста. Если же "помощником" является пассажир, то он рискует своей жизнью. Чтобы алкозамок не могли открыть дети, он сделан так, что выдыхаемого ребенком воздуха для этого недостаточно.

Все попытки обмануть систему фиксируются в ее памяти, накапливаются в базе данных, и информация передается администратору. Если кто-то попытается сломать или отключить алкозамок, это отразится на его внешнем виде и будет замечено во время осмотра", – сказал Балтушка.

"Люди считают, что может подуть трезвый друг, но позвольте спросить – будет ли трезвый дуть, чтобы за руль сел пьяный друг? Вы действительно сядете в машину к пьяному водителю? Кроме того, есть очень хитроумные алкозамки, которые распознают водителя с помощью видеокамеры, по манере дуть и т.д. в таком случае обман не удастся", – заметил Пукас.