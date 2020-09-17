Текст предупреждения об опасности теста на коронавирус, которое распространяется в социальных сетях:

"Тест на Covid 19 - опасный тест!! Эта информация исходит от врачей! Доступ к мозгу через нос! Тест имеет другую цель, нежели ту, о которой говорят сторонники теста! Вставка тестового барьера глубоко в нос вызывает повреждение гематоэнцефалического барьера, а также может повредить эндокринные железы (например, гипофиз). Вот, почему тестирование такое болезненное! Цель этого глубокого теста - сломать барьер и создать вход в мозг для каждой инфекции. При ношении маски для рта и носа бактерии собираются и переносятся в мозг через канал носа. Задача барьера - защитить мозг от нейротоксинов, тяжелых металлов, бактерий и других токсинов. Если эндокринные железы повреждены, то могут развиваться такие симптомы, как слабость мышц, недостаточность кровообращения, нарушение зрения и т. д.. Этот тест нельзя делать часто - нет законных оснований для такого физического вмешательства и это - нарушение иммунитета!"

Миф: тестирование на коронавирус повреждает мозг © Ekrano nuotr.

Мы попросили прокомментировать этот миф Марка Борковского, главу службы скорой помощи Вильнюсского района.

"Представьте, у всех людей есть уши, но у них разная форма, так и с носом. В некоторых случаях носовые раковины могут иметь чуть-чуть другую форму, и во время забора пробы ватная палочка с тампоном может их задеть и это вызовет дискомфорт или даже боль. Также в носовой полости много чувствительных нервных окончаний, которые болезненно реагируют на внешнее вмешательство", - поясняет врач болезненную реакцию теста на коронавирус у некоторых людей.

"Головной мозг человека - одно из самых защищенных мест в нашем теле, его прикрывают кости черепной коробки, если не ошибаюсь, толщина кости черепной коробки в этом месте может достигать от одного до трех миллиметров. Поэтому утверждения, что при помощи ватной палочки можно проникнуть из носовой полости в полость черепа, где находится мозг, совершенная чепуха", - продолжает Марк Борковский.

"Ватная палочка с тампоном никак не может уничтожить или ослабить гематоэнцефалический барьер или каким-либо образом негативно повлиять на иммунитет. Все палочки, которые врачи используют для забора проб, обработаны соответствующим образом и являются стерильными, так что, утверждения о том, что таким образом в организм могут попасть вирусы или бактерии, является ложью. Наши личные вирусы и бактерии, при ношении маски, не в состоянии навредить каким-то образом ни гематоэнцефалическому барьеру, ни, тем более, головному мозгу", - подводит итоги эксперт.

Почему необходимо тестирование на коронавирус

В мире появляются все больше тестов, способных определить наличие в организме коронавируса SARS-CoV-2. Все их можно разделить на две группы: к первой относятся экспресс-тесты и тест ПЦР, которые обнаруживают наличие вируса в организме человека на момент тестирования и указывают на то, что он может быть потенциальным источником заражения. Ко второй относятся тесты на антитела, определяющие, был ли человек в прошлом инфицирован коронавирусом. Чтобы проверить, инфицирован ли человек в настоящий момент и может ли он заразить других, в основном применяется тест ПЦР, проводимый по методике полимеразной цепной реакции. Альтернативой ему может быть тест, основанный на методике изотермической амплификации ДНК (образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК), который функционирует сходным с ПЦР образом. В обоих случаях у пациента с помощью ватной палочки берут пробу слюны или мокроты из легких.

Тесты, которые выявляют наличие вируса на момент их проведения, очень важны - они помогают установить цепочки заражения, найти людей, контактировавших с носителем вируса, поместить их в карантин и изолировать распространителя инфекции. Серологические тесты важны, в первую очередь, для эпидемиологов: они позволяют установить, сколько человек уже бессимптомно переболели, и примерно оценить период, необходимый для формирования коллективного иммунитета. Это помогает политикам принимать правильные меры по снятию ограничений, введенных в связи с пандемией. Кроме того, эти тесты дают возможность понять, насколько эффективна вакцина.

Мазок из носа не может повредить мозг

Фотография, показывающая, как делается мазок, широко распространилась в Facebook и Instagram, как и утверждения о том, что мазок берется через "гематоэнцефалический барьер".

Идея о том, что можно получить доступ к гематоэнцефалическому барьеру через мазок из носа, является полным непониманием того, что это такое и как работает.

У мозга много уровней защиты. Первым и наиболее очевидным является череп, а внутри него мозг заключен в защитную мембрану и жидкость.

Внутри кровеносных сосудов, выстилающих мозг, гематоэнцефалический барьер представляет собой плотно упакованный слой клеток, который не позволяет молекулам, циркулирующим в крови, проникать в мозг, при этом пропуская такие вещества, как кислород и питательные вещества.

Палочка для тампона, вставленная в нос, должна пробить несколько слоев ткани и просверлить кость в кровеносные сосуды, чтобы достичь гематоэнцефалического барьера.



"Мазок не может достичь гематоэнцефалического барьера без использования значительной силы, которая разрушает несколько слоев ткани и кости. В нашей неврологической практике мы не наблюдали каких-либо осложнений от мазков Covid", - говорит д-р Лиз Култхард, член комитета Британской ассоциации нейробиологов (BNA).

Источник:

Coronavirus tests: Swabs don't damage the brain and other claims fact-checked; bbc.com

Новые данные о тестах на коронавирус: что нужно знать; dw.com

Fact check: Coronavirus tests do not cause brain damage or plant substances on the brain; reuters.com

Nasal swab used for COVID-19 testing does not reach the brain; healthfeedback.org

Fact check: No, the COVID-19 nasal test doesn't swab the blood-brain barrier; usatoday.com