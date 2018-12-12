Министр внутренних дел Франции сообщил, что с целью предупреждения подобных атак в стране повышается уровень безопасности, будет усилена охрана госграницы и контроль над всеми рождественскими базарами.

Как сообщает МИД, при перестрелке 4 человека погибли и 12 получили ранения. Стрелка все еще ищут.

Инцидент произошел примерно в 20 часов по местному времени (в 21 час по литовскому времени) на одной из самых оживленных улиц города, когда на ней было много покупателей.

Находившиеся в соответствии с условиями антитеррористической операции на улице военные вступили в перестрелку с подозреваемым и ранили его, однако это не помешало ему сбежать, указывают полицейские источники.